الحياة بعد الموت: كيف عاد سبعة أطفال إلى الحياة
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الحياة بعد الموت: كيف عاد سبعة أطفال إلى الحياة

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

في عام 2011 وقعت الكارثة خلال رحلة مدرسية دنماركية، فقد سقطت مجموعة من الأطفال في المياه المثلجة و"ماتوا". توقفت قلوبهم عن النبض لساعات عدة، ورغم ذلك – وفي أضخم حالة معروفة من نوعها – عاد سبعتهم جميعا إلى الحياة!

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