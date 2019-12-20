في عام 2011 وقعت الكارثة خلال رحلة مدرسية دنماركية، فقد سقطت مجموعة من الأطفال في المياه المثلجة و"ماتوا". توقفت قلوبهم عن النبض لساعات عدة، ورغم ذلك – وفي أضخم حالة معروفة من نوعها – عاد سبعتهم جميعا إلى الحياة!
الحياة بعد الموت: كيف عاد سبعة أطفال إلى الحياة
- 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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