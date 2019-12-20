الحياة بعد الموت: كيف عاد سبعة أطفال إلى الحياة

في عام 2011 وقعت الكارثة خلال رحلة مدرسية دنماركية، فقد سقطت مجموعة من الأطفال في المياه المثلجة و"ماتوا". توقفت قلوبهم عن النبض لساعات عدة، ورغم ذلك – وفي أضخم حالة معروفة من نوعها – عاد سبعتهم جميعا إلى الحياة!