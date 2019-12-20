كيف تغير العالم خلال 10 سنوات؟
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عقد جديد – فكيف تغير العالم خلال 10 سنوات؟

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

مع دخولنا عام 2020 نراجع ما حصل خلال عقد مضى ونعود بالنظر لحالنا اليوم لنرى ما تغير، من سياسة إلى رياضة إلى ترفيه...

هذه مفاجآت العقد!

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