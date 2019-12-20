كيف تغير العالم خلال 10 سنوات؟

مع دخولنا عام 2020 نراجع ما حصل خلال عقد مضى ونعود بالنظر لحالنا اليوم لنرى ما تغير، من سياسة إلى رياضة إلى ترفيه...
هذه مفاجآت العقد!
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مع دخولنا عام 2020 نراجع ما حصل خلال عقد مضى ونعود بالنظر لحالنا اليوم لنرى ما تغير، من سياسة إلى رياضة إلى ترفيه...
هذه مفاجآت العقد!