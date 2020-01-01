كيف أستقبل العالم العقد الجديد؟
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بالفيديو: العالم يستقبل عقدا جديدا بالأضواء

  • 1 يناير/ كانون الثاني 2020

استهلت نيوزيلندا و أستراليا العالم بالترحيب بالعام الجديد، تلتهما آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

انطلقت الألعاب النارية في سماء البلدان مع الاحتفال بمقدم عقد جديد.

وقد مضى الاحتفال قدما في سيدني بأستراليا رغم الدعوة لإلغائه بسبب حرائق الغابات

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