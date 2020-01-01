بالفيديو: العالم يستقبل عقدا جديدا بالأضواء

استهلت نيوزيلندا و أستراليا العالم بالترحيب بالعام الجديد، تلتهما آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
انطلقت الألعاب النارية في سماء البلدان مع الاحتفال بمقدم عقد جديد.
وقد مضى الاحتفال قدما في سيدني بأستراليا رغم الدعوة لإلغائه بسبب حرائق الغابات
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استهلت نيوزيلندا و أستراليا العالم بالترحيب بالعام الجديد، تلتهما آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
انطلقت الألعاب النارية في سماء البلدان مع الاحتفال بمقدم عقد جديد.
وقد مضى الاحتفال قدما في سيدني بأستراليا رغم الدعوة لإلغائه بسبب حرائق الغابات