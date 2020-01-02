أرادت السفر فبنى بيتا لها على شكل طائرة!
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بنيت بيتا لزوجتي على شكل طائرة

  • 2 يناير/ كانون الثاني 2020

أمضى سعيد جمال 20 عاما يبني بيتا غير تقليدي للأسرة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.. فكيف يبدو البيت في النهاية؟

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