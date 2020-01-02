هل تحل الطائرات المسيرة محل الألعاب النارية؟
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هل تحل الطائرات المسيرة محل الألعاب النارية؟

  • 2 يناير/ كانون الثاني 2020

أضاءت 2000 من الطائرات المسيرة سماء شنغهاي ليلا لاستقبال العام الجديد، وتعتبر المسيرات بديلا أفضل للبيئة من الألعاب النارية التقليدية.

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