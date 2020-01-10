ما سر قرية التوائم في الهند؟
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بلدة هندية مليئة بالتوائم والسبب غير معروف

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2020

توجد بلدة صغيرة بالهند بها عدد كبير بشكل ملفت من التوائم ولا أحد يعرف يقينا السبب! تقول المدارس في سيركازي في ولاية تاميل نادو إن هناك ١٥٠ توأما على الأقل بالدراسة.

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