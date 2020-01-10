ما سر قرية التوائم في الهند؟

توجد بلدة صغيرة بالهند بها عدد كبير بشكل ملفت من التوائم ولا أحد يعرف يقينا السبب! تقول المدارس في سيركازي في ولاية تاميل نادو إن هناك ١٥٠ توأما على الأقل بالدراسة.