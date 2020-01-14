قال رئيس الوزراء البريطاني إن إيران ارتكبت "خطأ مريبا" بإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية، وإنه سعيد بكونها اعترفت بذلك.

وأضاف جونسون أنه لا يريد صراعا عسكريا بين إيران والغرب.

وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني الحالي، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

ونفت إيران بداية تورط دفاعاتها الجوية في الحادث، قبل أن تعترف بأن الطائرة أسقطت بصاروخ تابع للحرس الثوري الإيراني.