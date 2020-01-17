عالم الكتب: 50 عاما على الحكم بردة مفكر سوداني

محمود محمد طه ، مفكر وسياسي سوداني ، حوكم بالردة في بلاده مرتين، الأولى في 1968 والثانية في عام 1985 بسبب مؤلف وضعه عن الإسلام والعصر الحديث، وانتهى الأمر بإعدامه شنقا في ذلك العام. كتابنا هذا الأسبوع هو "الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات"، للباحث السوداني عبد الله الفكي البشير.

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