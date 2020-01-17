نجاة شخصين بفارق لحظات من انهيار بناية
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نجاة شخصين بفارق لحظات من انهيار بناية

  • 17 يناير/ كانون الثاني 2020

أظهرت كاميرات الأمن لحظة نجاة شخصين في العاصمة الأمريكية واشنطن بفارق لحظات من حطام بناية كان سيودي بحياتهما.

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