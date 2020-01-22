ما علاقة بن سلمان باختراق هاتف أغنى رجل في العالم؟

أشارت تقارير صحفية إلى ما تزعم أنه أدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في "اختراق" هاتف جيف بيزوس، مدير شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت التقارير إن هاتف بيزوس تعرض للاختراق وسحبت منه "كمية كبيرة" من المعلومات بعد فترة وجيرة من تبادله الرسائل مع بن سلمان عبر تطبيق واتساب.

نفت السفارة السعودية الاتهامات ووصفتها بـ"غير المعقولة"، كما دعت لفتح تحقيق "لإظهار جميع الحقائق". فيما لم ترد شركة أمازون على سؤال وجهته لها بي بي سي في هذا الشأن.

وكان محقق بيزوس الخاص، غافين دو بيكير، قد اتهم السعودية في مارس/ آذار من العام الماضي، وادعى إنها تحصلت على معلومات عن حياته الخاصة.