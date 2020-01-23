بالفيديو: ماكرون يطرد شرطياً إسرائيلياً أثناء زيارة كنيسة في القدس

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفرادا من الشرطة الإسرائيلية خلال جولة في القدس، محذرا إياهم من انتهاك القواعد التي تمنعهم من دخول كنيسة القديسة آن.

وقال ماكرون باللغة الإنجليزية: "لا أحب ما فعلتم أمامي. اخرجوا من فضلكم، لا يجب أن يستفز أحد شخصا آخر".

وأعادت الواقعة إلى الأذهان مشهدا مشابها للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك في تسعينات القرن الماضي.

ويزور ماكرون القدس لحضور منتدى الهولوكوست العالمي الخامس، بمناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر اعتقال "أوشفيتز" خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعد كنيسة القديسة آن، التي يعود تاريخها إلى عام 1138 ميلاديا، أفضل كنيسة من عصر الحملات الصليبية مُحافظ عليها في القدس.