عنف وغضب ضد الحكومة الجديدة في لبنان

وقعت مواجهات عنيفة البارحة بين قوات أمن ومحتجين غاضبين خرجوا للتظاهر ضد الحكومة الجديدة.

واستخدم محتجون الحجارة والمفرقعات لمواجهة قوات الأمن التي حاولت ردعهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

يقول المحتجون إن الحكومة الجديدة لا تلبي مطالبهم بالتغيير الجذري للطبقة السياسية للنظام.

جاء إعلان الحكومة ،الثلاثاء الماضي، بعد شهور من الفراغ السياسي الذي تلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2019

وأصيب مئات المحتجين الأسبوع الماضي في اشتباكات عنيفة شهدتها الاحتجاجات ضد المصارف خلال ما سماه المحتجون بـ"أسبوع الغضب".