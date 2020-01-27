كان كوبي براينت "أحد أكثر اللاعبين استثنائية" في تاريخ كرة السلة وقد "ألهم الكثيرين في جميع أنحاء العالم".

وتُوفي الشاب، البالغ من العمر 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا، يوم الأحد، مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما.

ولعب براينت طوال مسيرته، التي بلغت 20 عاما، مع فريق لوس أنجليس ليكرز. واعتزل اللعب، في أبريل/ نيسان، عام 2016.

وتشمل إنجازاته الفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2008، ولقب أفضل لاعب لمرتين في نهائيات الدوري، كما كان هداف الدوري لمرتين وبطلا أولمبيا لمرتين أخريين.