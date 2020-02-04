طالب العديد من المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية وجلبوا عائلات معهم إلى سوريا بمساعدتهم على المغادرة.

ميز الملتحقين بالتنظيم على غيرهم من الارهابيين أنهم جلوا عائلاتهم معهم عند قدومهم للقتال.

استغرق الأمر عدة أعوام والعديد من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولية الإسلامية.

اختلف التنظيم عن الجماعات الإرهابية الأخرى، فمقاتلوه لا يتنقلون بمفردهم وإنما يجلبون عائلاتهم بأكملها معهم.

نجا الكثيرون من هؤلاء غير أن العديد من الدول لم يتخذ قرارا بعد بشأن 70 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف طفل، ممن سافروا إلى سوريا لمساندة التنظيم.

التقت بي بي سي بندى فضلة التي أخذها والدها إلى سوريا ولا تعرف الآن إن كان بإمكانها العدورة إلى وطنها إندونيسيا.