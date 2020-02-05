نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في خطابه السنوي حول حالة الامزقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي نسخة من خطاب ترمب بعد انتهاء خطاب "حالة الاتحاد".

واستفز ترامب غريمته السياسية بيلوسي، التي تنتقده وتهاجمه بشدة، إذ رفض مصافحتها قبل أن يبدأ خطابه.

وكانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب مع بيلوسي ألد خصومه السياسيين، منذ خروجها من اجتماع في البيت الأبيض، قبل أربعة أشهر.

تحاد على أنه "وفى" بوعوده التي كان قطعها قبل انتخابه، مشيدا بـ "العودة الأمريكية العظيمة".

وألقى ترامب خطابه في نفس الغرفة في مجلس النواب التي شهدت مساءلته والتوصية بعزله من منصبه قبل أقل من ثلاثة أشهر، وعشية تبرئته المتوقعة في مجلس الشيوخ

ويبدو أن ترامب استفز رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي تنتقده وتهاجمه بشدة، عندما تجاهل يدها التي مدت لمصافحته قبل أن يبدأ خطابه.

وبعد انتهاء ترامب من كلمته أمسكت بيلوسي نسخة من خطابه أوراق الخطاب ومزقتها خلفه وأمام الكاميرات.

الديموقراطي الأعلى بيلوسي يمزّق خطاب الرئيس الأمريكي ترامب