"شرطي بغداد" الذي غير وجه المهنة

يواجه الرائد عزيز الناصر مهمة ليست باليسيرة- وهي تحسين صورة جهاز الشرطة العراقية.

خلال عهد الرئيس السابق صدام حسين، خدم جهاز شرطة بغداد النظام بكل وفاء، وأصبح عنوانا للفساد وانعدام الكفاءة.

وخلال الفترة التي شهدت تصاعد التمرد ضد الوجود الأمريكي في العراق، كان جهاز الشرطة يُتَّهَم في أحيان كثيرة بالجبن، إذ كان رجال الشرطة ينسحبون إلى مراكزهم عند شعورهم بأي تهديد وينتظرون حضور الأمريكيين لانقاذهم، مما أضر بسمعة الجهاز المهتزة أصلا.

وتبذل الحكومة العراقية في الوقت الراهن جهودا حثيثة لاستعادة ثقة الشعب.

وثائقي بي بي سي عربي الجديد "شرطي بغداد" يتبع الرائد عزيز وهو يؤدي مهامه في وقت يواجه فيه العراق العديد من التحديات.