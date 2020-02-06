حملة ضد ختان الإناث في مصر بعد وفاة طفلة أثناء ختانها

نظم أطباء في القاهرة حملة توعية بمخاطر ختان الإناث.

وجاءت الحملة بعد وفاة طفلة في الثانية عشرة من عمرها في محافظة أسيوط أثناء ختانها على يد طبيب.

أعادت الحادثة إلى الواجهة الاهتمام باليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، والذي يصادف 6 فبراير/ شباط من كل عام.

وتتنتشر عمليات الختان في مصر بنسب كبيرة، حيث خضع 87 بالمئة من المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة إلى التاسعة والأربعين لهذه الممارسة.

وحظرت مصر ختان الإناث منذ سنة 2008 إلا أن ممارسته لا تزال شائعة.

تقرير عبدالرحمن أبو طالب