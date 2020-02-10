عالم الكتب: القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نتحدث عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية التي أعلنت مؤخرا، ونستعرض أبرز ما يميز الروايات الست التي وصلت إلى هذه القائمة كما لنا لقاء مع الناشر والكاتب المصري محمد هاشم، مؤسس دار ميريت للنشر وحديث ما بين النشر والسياسة.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهراً.