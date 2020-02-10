قالت الداخلية المصرية إنها ألقت القبض على باحث الماجيستير والناشط الحقوقي المصري "باتريك جورج" تنفيذا لقرار سابق من النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضايا جنائية.

وأوضحت الداخلية في بيان أن جورج لا يحمل سوى الجنسية المصرية، نافية ما رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنه إيطالي الجنسية.

وقررت النيابة العامة المصرية حبس "جورج" على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض علي التظاهر دون تصريح ومحاولة قلب نظام الحكم.

وألقي القبض على جورج فور عودته من إيطاليا في إجازة قصيرة، حيث يدرس الماجيستير بجامعة بولونيا.