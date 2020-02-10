من هو الجيش الوطني السوري؟ وما دوره في ليبيا؟

قالت تقارير صحفية إن آلاف المقاتلين نقلوا من سوريا إلى ليبيا عبر نقطة تفتيش عسكرية على الحدود التركية - السورية خلال الأسابيع التي تلت توقيع مذكرة تفاهم في الأمن والحقوق البحرية بين حكومة الوفاق الليبية وأنقرة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

كما يعتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة تجند عددا آخر من مقاتلي ما يسمى بالجيش الوطني السوري في معسكرات في الجنوب التركي.

تنفي تركيا هذه الأنباء، لكن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لم ينف ذلك بوضوح. إذ قال في مقابلة مع بي بي سي إن حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف "لدحر الاعتداء". كما اتهم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بالاستعانة "بمرتزقة روس".

وطالبت الدول المشاركة في مؤتمر برلين لبحث الأزمة في ليبيا، والذي أنهى أعماله في 19 يناير/كانون الثاني، كافة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.

وتعقد حاليا محادثات في القاهرة تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد.

تقرير لينا شايخوني