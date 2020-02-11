قضت محكمة عسكرية أمس الأحد بالإفراج عن زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، بعد أن قضت تسعة أشهر في السجن.

وكان حكم بالسجن 15 عاما قد صدر في سبتمبر/ أيلول 2019 في حق حنون والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وجنرالين سابقين، وذلك بعد إدانتهم بتهم "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش" في اجتماع سري مزعوم جمعهم.

وقرر قاضي الاستئناف تبرئة حنون من تلك التهم والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات منها تسعة أشهر نافذة بتهمة "عدم الإبلاغ عن جناية"، وأفرج عنها باعتبارها قضت فترة حكمها. بينما أكد القاضي الحكم الأولي في حق البقية.

ويعتبر حزب العمال الذي أسسته لويزة حنون أحد أوائل الأحزاب المعارضة التي نشأت بعد فتح المجال للتعددية الحزبية عام 1989.

لكن تختلف الآراء في الجزائر حول حنون، فبينما يرى فيها البعض مناضلة سياسية ومعارضة لبوتفليقة خلال فترة حكمة، يعتبر آخرون أنها كانت تنتمي "لدائرة بوتفليقة المقربة".