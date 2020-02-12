"هذا الفوز هو بداية النهاية لترامب"

فاز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامبشير، متفوقا على منافسيه الراغبين أيضا في خوض سباق الرئاسة المقبلة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ساندرز إن فوزه بهذه الولاية يمثل "بداية النهاية" لترامب، الذي وصفه بأنه "أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث".

وأضاف أنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه يحظى بدعم حركة شعبية تضم ملايين الأشخاص.

وتفوق ساندرز بفارق قليل على منافسه العمدة السابق بيت بوتيدجيدج والسيناتور عن ولاية منيسوتا أيمي كلوباتشر.