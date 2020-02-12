اللاجئون الذين تحول مخيمهم إلى مدينة

حصل مراسل بي بي سي مهند هاشم على رخصة الدخول إلى مخيم كالما بدارفور غربي السودان، حيث يعيش مئتا ألف دارفوري أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب الحرب التي اندلعت في الإقليم عام 2003.

وروى إلياس، وهو أحد النازحين في المخيم، قصة حرق منزله عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. وقال إن أحد مقاتلي الجنجويد "دفعه فوقع على وجهه في النار".

وبدأ الصراع في دارفور بعد انتفاضة متمردين محليين من أصول إفريقية، فرد بتسليح تعرف باسم "الجنجويد" .

وارتكبت جرائم عديدة على يد مقاتلي الجنجويد في دارفور، إذ أحرقوا منازل وقتلوا من حاول التصدي لهم. لمعرفة المزيد عن "الجنجويد" شاهد هذا الفيديو:

ما هي قوات الجنجويد المرعبة في السودان؟