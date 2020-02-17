تمنح العديد من الشركات حاليا الشباب مناصب إدارية بسبب مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا، الأمر الذي يمكن أن يضع فرق العمر بين زملاء العمل تحت دائرة الضوء.

يبلغ ثيو حوالي ثلث عمر زميلته تشارلي – وهو مديرها.

ويعمل ثيو وتشارلي في شركة تسويق في بورنموث على الساحل الجنوبي لإنجلترا، ويشرحان التحيزات التي كان عليهما تخطيها من أجل بناء علاقة عمل ناجحة.

ويعد العمل من أكثر الأماكن التي تجمع أجيالا متفاوتة وتنشأ به علاقات تؤثر في كثير من الأحيان على مساره.

في إطار موسم "عبور الفجوات" Crossing divides نسعى لعرض قصص لأناس اتخذوا خطوات إضافية خارج منطقة الآمان الخاصة من أجل بناء علاقات ناجحة في عالم مقسم ومليء بالاستقطاب.