عالم الكتب: لقاء مع الروائي السوري خالد خليفة في لندن

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نحاور الروائي السوري خالد خليفة خلال وجوده في لندن للاحتفاء بحصول الترجمة الإنجليزية لروايته "الموت عمل شاق" على جائزة بانيبال سيف غباش للترجمة، كما نتحدث عن روايته الأخيرة "لم يصلّ عليهم أحد" والتي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2020، وعن قراره البقاء في سورية رغم القدرة على المغادرة.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.