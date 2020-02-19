لماذا يهمنا اقتصاد الصين؟

في الوقت الذي تسعى فيه الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تبحث سزو بينغ تشان، مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية، عن سبب تاثر الاقتصاد العالمي عندما يكون اقتصاد التنين الصيني في مأزق.