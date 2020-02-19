ما اهمية الاقتصاد الصيني في حياتنا؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا يهمنا اقتصاد الصين؟

  • 19 فبراير/ شباط 2020

في الوقت الذي تسعى فيه الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تبحث سزو بينغ تشان، مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية، عن سبب تاثر الاقتصاد العالمي عندما يكون اقتصاد التنين الصيني في مأزق.

مواضيع ذات صلة