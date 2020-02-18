"يصفوننا بالمتشبهات بالرجال": سودانيات يتحدين المجتمع

تتحدى لاعبات كرة القدم في السودان الأعراف والعادات المجتمعيةعن طريق ممارسة الرياضة التي يحبونها.

ومازال المجتمع السوداني يظهر عدم تقبل لممارسة النساء لكرة القدم، لكن هذا لم يوقف لاعبات "نادي التحدي" وغيره من الإصرار على ممارسة تلك اللعبة التي ظلت مقصورة على الرجال لعقود.

وخلال الثلاثين عاما التي حكم فيها عمر البشير السودان، فرض رؤية محافظة على المجتمع، ووضع قيودا خاصة على النساء.

لكن بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2019 سمحت الحكومة الجديدة التي يشارك بها مدنيون - لأول مرة - بإنشاء رابطة نسائية لكرة القدم. لكن معاناة الفرق النسائية- خاصة من رجال الدين- مستمرة.