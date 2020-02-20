أعلنت الشرطة الألمانية مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد. وقالت الشرطة لبي بي سي إن 5 أشخاص آخرين، على الأقل، أصيبوا بجروح في الهجومين اللذين وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش. ونشرت الشرطة تغريدة على موقع تويتر في الساعة 05:03 صباحا بالتوقيت المحلي، أكدت فيها العثور على المشتبه به ميتا في منزله، إلى جانب جثة أخرى، قالت لاحقا إنها جثة والدته.
إطلاق النار في ألمانيا: مقتل 9 أشخاص في هجومين على يد يميني متطرف
- 20 فبراير/ شباط 2020
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