عالم الكتب: "حرب المئة عام على فلسطين"

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نحاور المؤرخ والأكاديمي الفلسطيني الأميركي الدكتور رشيد الخالدي حول كتابه الجديد "مئة عام من الحرب على فلسطين" والذي صدر مؤخراً بالإنجليزية في كل الولايات المتحدة وبريطانيا. كما نتحدث عن تجربته كمستشار للوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن ومدريد في تسعينيات القرن الماضي ورؤيته لمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.