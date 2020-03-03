تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر ما بدا أنه قيام عناصر من حرس الحدود اليونانية بإبعاد قارب يقل مهاجرين وإطلاق الرصاص بالقرب منه.

وتشهد اليونان في الأيام الأخيرة موجة نزوح كبيرة من قبل مهاجرين نزحوا من تركيا صوب القارة الأوروبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، قد أعلن فتح المعابر إلى أوروبا أمام اللّاجئين، في أعقاب مقتل جنود أتراك في إدلب، بقصف لقوات النظام السوري، مرجعا الخطوة إلى عدم قدرة بلاده على تحمل أعداد جديدة منهم، في وقت يتدفق الآلاف منهم من شمال سوريا، هربا من القصف العنيف لمدنهم وقراهم من جيش النظام وحليفته روسيا.