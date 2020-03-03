خفر السواحل اليوناني يطلق النار على نحو قارب للاجئين
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الحرب في سوريا: لحظة اطلاق خفر السواحل اليوناني النار نحو قارب للاجئين

  • 3 مارس/ آذار 2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر ما بدا أنه قيام عناصر من حرس الحدود اليونانية بإبعاد قارب يقل مهاجرين وإطلاق الرصاص بالقرب منه.

وتشهد اليونان في الأيام الأخيرة موجة نزوح كبيرة من قبل مهاجرين نزحوا من تركيا صوب القارة الأوروبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، قد أعلن فتح المعابر إلى أوروبا أمام اللّاجئين، في أعقاب مقتل جنود أتراك في إدلب، بقصف لقوات النظام السوري، مرجعا الخطوة إلى عدم قدرة بلاده على تحمل أعداد جديدة منهم، في وقت يتدفق الآلاف منهم من شمال سوريا، هربا من القصف العنيف لمدنهم وقراهم من جيش النظام وحليفته روسيا.

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