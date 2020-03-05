مثل الصحفي المغربي عمر الراضي أمام المحكمة الخميس في قضية "إهانة رجل قضاء".

وكان الراضي قد نشر تغريدة في إبريل/ نيسان 2019 ينتقد فيها قاضيا حكم بالسجن على نشطاء في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بين 2016 و2017، والتي عرفت بـ"حراك الريف".

واعتقل الراضي أواخر ديسمبر/ كانون الأول لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق. ويواجه الراضي عقوبة قد تصل إلى عام في السجن في حال صدور الحكم بإدانته في الثاني عشر من الشهر الجاري،

واستنكرت منظمات حقوقية مغربية ودولية ملاحقة عمر الراضي في القضية، واعتبرتها جزءا من "حملة قمعية" تستهدف حرية التعبير والرأي في البلاد.

ويقول نشطاء إن المغرب شهد تزايدا في "التضييق" على حرية التعبير بعد صدور أحكام بالسجن على نشطاء في حراك الريف.