عبد الله حمدوك ينجو من محاولة اغتيال في الخرطوم

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفادت الإذاعة السودانية.

ووقع الحادث صباح الإثنين أثناء انتقاله من منزله بمنطقة كافوري الي مقر عمله بمجلس الوزراء بالخرطوم.

كما أفادت مصادر أمنية لبي بي سي أن سيارة انفجرت أسفل جسر كوبر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وبحري عندما كان موكب رئيس الوزراء يسير أسفل الجسر.

لم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.

وتولى حمدوك منصب رئيس الوزراء في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير وهو ما جاء بدوره بعد تظاهرات حاشدة.