مصر تغلق فنادق في الأقصر بسبب فيروس كورونا
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فيروس كورونا: مصر تغلق فنادق وبواخر نيلية في الأقصر

  • 9 مارس/ آذار 2020

أصدرت السلطات المصرية تعليمات بإغلاق فنادق وبواخر نيلية صباح الإثنين ومنع مغادرة من فيها قبل فحصهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

كما أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر على صفحتها بفيس بوك صدور قرار بوقف الزيارات السياحية بالأقصر ليوم واحد فقط.

وتأتي الإجراءات بعد الإعلان عن اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، ليصل عدد الحالات في مصر إلى أكثر من 50 حالة.

وتوفى في مصر الأحد سائح ألماني جراء إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة في البلاد.

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