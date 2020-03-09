مصر تغلق فنادق في الأقصر بسبب فيروس كورونا

أصدرت السلطات المصرية تعليمات بإغلاق فنادق وبواخر نيلية صباح الإثنين ومنع مغادرة من فيها قبل فحصهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

كما أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر على صفحتها بفيس بوك صدور قرار بوقف الزيارات السياحية بالأقصر ليوم واحد فقط.

وتأتي الإجراءات بعد الإعلان عن اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، ليصل عدد الحالات في مصر إلى أكثر من 50 حالة.

وتوفى في مصر الأحد سائح ألماني جراء إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة في البلاد.