عالم الكتب: "الباغ" رواية عن تاريخ عُمان المسكوت عنه

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نحاور الروائية والقاصة العُمانية بشرى خلفان حول روايتها "الباغ" والتي تتناول جانباً شائكاً من التاريخ العُماني، ونسألها عن حضور مسقط في كتاباتها ورؤيتها لدور الأعمال الأدبية في توثيق الذاكرة. كما نتحدث إلى المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية الدكتور خالد عبد الرحيم السيد.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحاً، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهراً.