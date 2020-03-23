كيف غير فيروس كورونا العالم الذي نعرفه

أصبحت الأماكن التي كانت تعج بصخب الحياة اليومية وضجيجها مدن أشباح، مع فرض قيود شديدة على بعض مظاهر الحياة. فمن حجر صحي وإغلاق للمدارس، إلى قيود على السفر وحظر للتجمعات العامة.. إليك كيف غيّر فيروس كورونا الجديد شكل الحياة اليومية في أنحاء العالم.
كورونا: ترك مدنا مهجورة وغير وجه العالم
- 23 مارس/ آذار 2020
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