"شرطة اسطنبول أهانت الشعب الجزائري"

احتجزت السطات التركية جوازات مسافرين جزائريين عالقين في مطار اسطنبول ونقلتهم الى مراكز للإيواء في مدينة كارابوك المطلة على البحر الأسود شمال البلاد، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر التركي لبي بي سي.

وقضى أكثر من ألف جزائري تسعة أيام عالقين في مطار اسطنبول الدولي عقب غلق الجزائر أجواءها أمام الطيران الدولي.

وفيما عبر العالقون عن سخطهم من عدم تفاعل السفارة الجزائرية في تركيا معهم، أوضح الهلال التركي بأن قضاء العالقين هذه المدة الطويلة في المطار يرجع لعجز السلطات الجزائرية عن إيجاد أماكن لوضع المسافرين في الحجر الصحي لدى عودتهم إلى أرض الوطن.