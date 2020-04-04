عالم الكتب: الأوبئة في التاريخ والأدب

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نناقش كتاب الباحث الأمريكي شالدون واطس، "الأوبئة والتاريخ، المرض والقوة والإمبريالية" ونتحاور في أسباب تأخر الشرق الإسلامي في التصدي للأوبئة مع ضيفينا الدكتور أحمد عبد الجواد أستاذ الطفيليات في كلية الطب في جامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة، كما نستعرض أبرز الأعمال الأدبية التي تناولت الأوبئة موضوعاً لها.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.