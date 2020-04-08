عالم الكتب: النظام العالمي بعد وباء كورونا

في اللقاء الجديد من "عالم الكتب" نناقش تداعيات وباء كورونا على النظام العالمي الذي بزغ مع نهاية الحرب الباردة، ونتعرض لكتاب الباحث الدانماركي يورغ سورنسن، الصادر حديثا في سلسلة عالم المعرفة بعنوان" إعادة النظر في النظام الدولي الجديد" بمشاركة الكاتب أسامة الغزولي، مترجم الكتاب والدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.