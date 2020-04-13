عالم الكتب: "حطب سراييفو" رواية عن مآلات الحرب والبشر

في اللقاء الجديد من عالم الكتب نحاور الأديب الجزائري سعيد خطيبي حول روايته "حطب سراييفو" والتي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2020، كما نتحدث إلى رئيس مجلس امناء الجائزة ياسر سليمان حول تبعات فيروس كورونا على عالم النشر والأدب.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.