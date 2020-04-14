حريق هائل بمحاذاة مفاعل تشرنوبل النووي

يحاول رجال الإطفاء في المنطقة العازلة المحظورة حول محطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا، إخماد حريق هائل اندلع في غابات بالقرب من المفاعل النووي. وتعتقد السلطات أنه حريق متعمد، وألقت القبض على شخص مشتبه به.

ويقول فرع منظمة "غرينبيس"، المعنية بالدفاع عن البيئة، إن الحريق يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المفاعل، على الرغم من تصريحات مسؤولين أوكرانيين أن "كل شئ سيكون على مايرام".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المنظمة غير الحكومية قولها ، إن الحريق الأكبر غطى مساحة تصل إلى 34 ألف هكتار ، في حين أن حريقًا ثانيًا وقع على بعد كيلومتر واحد من المفاعل، و انتشر على مساحة 12 ألف هكتار.

ويخشى من أن الحرائق قد تثير الرماد المشع على الأرض، ومن احتمال وصول الدخان الملوث بالإشعاع إلى العاصمة كييف.