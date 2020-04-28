يوميات طبيب أردني في المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا
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فيروس كورونا: يوميات طبيب أردني في مستشفى في نيويورك

  • 28 أبريل/ نيسان 2020

ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻭﺑﺎء ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ الأمريكية حتى الآن إذ تخطت الولاية ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ٢٧٠ ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ.

وهذا العدد ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺛﻠﺚ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، التي أصبحت ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺃﺳﺮﻉ ﺗﻔﺶ وﺃﻋﻠﻰ نسبة ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻓﺎﻗﺖ الوفيات في الولايات المتحدة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ، منهم أكثر من ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ حالة في نيويورك.

هادي حلزون طبيب قلب أردني في المدينة الأمريكية وهو يعمل الآن مع مرضى يعانون من فيروس الكورونا.

حدثنا د. هادي عن الأوضاع الحالية في والتحديات والصعوبات التي يواجهها في التقرير التالي.

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