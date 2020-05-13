جراح فنزويلي: ننتظر 13 ساعة للحصول على الوقود
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في بلد يملك أكبر احتياطي في العالم "ننتظر 13 ساعة للحصول على الوقود"

  • 13 مايو/ أيار 2020

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 80 بالمئة منذ عمليات الإقفال وتقنين إجراءات شراء الوقود بصورة غير مسبوقة في بلد يتمتع بأكبر احتياطيات نفطية في العالم.

تصف الأمم المتحدة فنزويلا بأنها واحدة من أكثر البلدان ضعفا في العالم، مع سوء التغذية المرتفع،إذ تفتقر 20 بالمئة من المستشفيات إلى أمور أساسية كالمياه، ووصلت نسبة الأطباء الذين هاجروا البلاد إلى أكثر من 70بالمئة.

تعد نسبة الإصابات الرسمية بفيروس كورونا في فنزويلا منخفضة ولكن هناك تخوفا كبيرا بين الأطباء من أنه في حالة انتشار الفيروس في البلاد، سيكون الوضع كارثيًا.

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