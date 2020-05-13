ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 80 بالمئة منذ عمليات الإقفال وتقنين إجراءات شراء الوقود بصورة غير مسبوقة في بلد يتمتع بأكبر احتياطيات نفطية في العالم.

تصف الأمم المتحدة فنزويلا بأنها واحدة من أكثر البلدان ضعفا في العالم، مع سوء التغذية المرتفع،إذ تفتقر 20 بالمئة من المستشفيات إلى أمور أساسية كالمياه، ووصلت نسبة الأطباء الذين هاجروا البلاد إلى أكثر من 70بالمئة.

تعد نسبة الإصابات الرسمية بفيروس كورونا في فنزويلا منخفضة ولكن هناك تخوفا كبيرا بين الأطباء من أنه في حالة انتشار الفيروس في البلاد، سيكون الوضع كارثيًا.