ترامب يزعم أنه يتعاطى دواء الملاريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقارا يستخدم في علاج الملاريا فيما يبدو للوقاية من فيروس كورونا .
ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أنه قد يكون غير آمن.
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقارا يستخدم في علاج الملاريا فيما يبدو للوقاية من فيروس كورونا .
ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أنه قد يكون غير آمن.