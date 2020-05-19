ترامب يزعم أنه يتعاطى دواء الملاريا
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ترامب يزعم أنه يتعاطى دواء الملاريا لمنع إصابته بفيروس كورونا

  • 19 مايو/ أيار 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقارا يستخدم في علاج الملاريا فيما يبدو للوقاية من فيروس كورونا .

ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أنه قد يكون غير آمن.

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