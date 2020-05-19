ترامب يزعم أنه يتعاطى دواء الملاريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقارا يستخدم في علاج الملاريا فيما يبدو للوقاية من فيروس كورونا .

ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أنه قد يكون غير آمن.