لماذا شغل مستشار لرئيس الوزراء البريطاني الرأي العام؟

أثار دومينيك كامينغز، المساعد الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جدلا واسعا بعد اتهامه بتجاهل تعليمات الحكومة المتعلقة بالحجر المنزلي.

وكان كامينغز قد سافر من منزله في لندن إلى منزل والديه في دورهام، حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة البريطانية، مما أثار غضب الكثيرين ومطالبات باستقالته، في حين دعمه بوريس جونسون قائلا إنه كان بحاجة لمن يعتني بطفله.

وقال كامينغز في مؤتمر صحفي إنه "ليس نادما" على أفعاله، وإن القواعد تحتمل الاستثناء إذا تعلق الأمر بالأطفال.

وهذه ليست أول يقسم فيها كامينغز الرأي العام البريطاني، فمن يكون؟