متظاهر ضد شركة سامسونغ يمضي عاما في السماء

منذ ما يقرب من عام يعيش كيم يونغ-هي، 61 عامًا، على برج مروري بارتفاع 20 مترًا وسط سيول بكوريا الجنوبية، في إطار أحدث احتجاجاته منذ ربع قرن والتي يناضل فيها من أجل حقوق العمال في شركة سامسونغ العملاقة.

يقول كيم يونغ-هي إن سامسونغ طردته قبل نحو 30 عامًا عندما حاول تشكيل نقابة. وهو يحتج منذ ذلك الحين، وقد تعهد بعدم النزول من احتجاجه الأخير حتى تحسن الشركة حقوق العمال.

من جانبها قالت سامسونغ في بيان لها: "سلامة السيد كيم على رأس أولوياتنا وقد انخرطنا في مفاوضات. خلافا لما يزعم تم فصل السيد كيم وفقا للوائح المعمول بها بالشركة. تأسف سامسونغ للوضع الحالي وتحاول حل المشكلة".