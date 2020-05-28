هل "دواء ترامب" فعال حقا؟

منذ بداية وباء كورونا، سمحت بعض الدول باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19، وروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا. لكن منظمة الصحة العالمية قررت الإثنين وقف تجارب العقار مؤقتا بعد أن أظهرت دراسة طبية حديثة أنه قد يزيد من خطر الوفاة من كوفيد-19. فما هو هيدروكسي كلوروكين؟ وهل يمكن استخدامه للعلاج أو الوقاية من فيروس كورونا؟
هيدروكسي كلوروكين: ما قصة الدواء؟ وهل يمكن استخدامه كعلاج لفيروس كورونا؟
- 28 مايو/ أيار 2020
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