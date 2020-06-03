عالقة في الإغلاق مع 70 عنكبوتا

وجدت كايتلين هندرسون من متحف كوينزلاند بأستراليا نفسها عالقة مع ٧٠ عنكبوتا.

كانت العناكب في معرض خاص بالمتحف وهي الآن تتولى رعايتهم منذ الإغلاق