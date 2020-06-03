عالقة في الإغلاق مع 70 عنكبوتا

وجدت كايتلين هندرسون من متحف كوينزلاند بأستراليا نفسها عالقة مع ٧٠ عنكبوتا.
كانت العناكب في معرض خاص بالمتحف وهي الآن تتولى رعايتهم منذ الإغلاق
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
وجدت كايتلين هندرسون من متحف كوينزلاند بأستراليا نفسها عالقة مع ٧٠ عنكبوتا.
كانت العناكب في معرض خاص بالمتحف وهي الآن تتولى رعايتهم منذ الإغلاق