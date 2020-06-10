" متى كانت أمريكا عظيمة من قبل ؟"

تحدثت بروك وليامز ، إحدى بنات أخوات جورج فلويد ، في جنازة عمها في هيوستن ، تكساس.

وقالت إن "العدالة ستتحقق له" طالما أنها مازالت تتنفس وأضافت أن القوانين مصممة لإضعاف السود..

وتوفي فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي، بينما كان ضابط شرطة أبيض يضغط بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق، وتم تصوير لحظاته الأخيرة بواسطة كاميرات الهواتف.

وتم فصل أربعة من ضباط الشرطة اتهموا بقتله.

ومثل ديريك شوفين لأول مرة أمام المحكمة، حيث يواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ. ووجهت إلى ثلاثة ضباط آخرين تهمة المساعدة والتحريض على القتل.