عاملات الجنس أكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا

قالت جمعية خيرية إن العاملين في مجال الجنس في الشوارع معرضون بشكل أكبر لخطر الاعتداءات العنيفة والاغتصاب خلال جائحة كوفيد-١٩.

وتقول جمعية أمبر تشابلنز ، التي تعمل في ساوثامبتون في جنوبي بريطانيا ، إن النساء يجدن صعوبة أكبر في كسب المال أثناء الإغلاق لذا فقد لجأن لوسائل لم يعتدن عليها. .

تقوم عاملات في جمعيات خيرية بدوريات مرتين في الأسبوع ويسلمن حقائب الإمدادات للنساء، بما في ذلك وجبات خفيفة وأقنعة واقية وواقيات ذكرية.

وقلن إن النساء كن خائفات للغاية من الإبلاغ عن تعرضهن لاعتداءات لأنهن يخشين من الاعتقال