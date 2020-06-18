مرشحون مصريون لجائزة عالمية من خلف القضبان
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خمسة محامين مصريين معتقلين يرشحون لجائزة أوروبية لحقوق الإنسان

  • 18 يونيو/ حزيران 2020

رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا خمسة محامين مصريين معتقلين لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.

خمسة محامين يقبعون حاليا في السجون المصرية رشحتهم الجمعية القانونية ببريطانيا لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.

الخمسة هم ماهينور المصري، ومحمد رمضان، وزياد العليمي، وهيثم محمدين، ومحمد الباقر، وجميعهم وجهت لهم تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها".

ولا يعرف محامو المعتقلين اسم تلك الجماعة أونوع المشاركة بها حتى الآن. ولم يرد مكتب النائب العام المصري على طلب بي بي سي بالتعليق.