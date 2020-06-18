مرشحون مصريون لجائزة عالمية من خلف القضبان

رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا خمسة محامين مصريين معتقلين لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.

خمسة محامين يقبعون حاليا في السجون المصرية رشحتهم الجمعية القانونية ببريطانيا لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.

الخمسة هم ماهينور المصري، ومحمد رمضان، وزياد العليمي، وهيثم محمدين، ومحمد الباقر، وجميعهم وجهت لهم تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها".

ولا يعرف محامو المعتقلين اسم تلك الجماعة أونوع المشاركة بها حتى الآن. ولم يرد مكتب النائب العام المصري على طلب بي بي سي بالتعليق.